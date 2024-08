Comunicato Stampa: “L'Uomo come Libido e Rappresentazione Simbolica”, l’esplorazione gnostica della psiche umana

"L'Uomo come Libido e Rappresentazione Simbolica", pubblicato dalGruppo Albatros Il Filo, si presenta come un'opera densa, ricca di riferimenti filosofici e religiosi, principalmente focalizzata sullognosticismo. L'autore utilizza questa antica tradizione spirituale come lente attraverso la quale esplorare lamente umana, la spiritualità e la psicologia contemporanea.Mario A. Ferasi concentra sull'idea che l'essere umano sia pervaso da un vuoto esistenziale, risultato della perdita di riferimenti spirituali tradizionali, come il cristianesimo, e della crescente diffusione del nichilismo e dell'ateismo. Il testo si sviluppa attorno alla figura diYaldabaoth, il Demiurgo, che secondo la tradizione gnostica è un dioarrogante e ignorante, responsabile di un mondo imperfetto e malvagio: una concezione in netto contrasto con l'immagine del Dio amorevole e misericordioso presentata dal cristianesimo. L'autore interpreta il mito gnostico come una rappresentazione simbolica della condizione umana, caratterizzata da unalotta costante tra il materiale e lo spirituale, tra il bene e il male, analizzandone gli aspetti fondamentali non soltanto come teologo, ma anche in accezione psicologica: sostiene infatti che lo studio della spiritualità sia essenziale per comprendere la psiche e la sua evoluzione. Questa prospettiva si rivela particolarmente rilevante nel contesto odierno, in cui la crisi di fede e il vuoto esistenziale sono diventati temi centrali del dibattito culturale. Mario A. Fera utilizza ed estende concetti psicologici già introdotti e sviluppati da Freud e Jung, per analizzare le diverse categorie di esseri umani descritte dagli gnostici: ilici, psichici e pneumatici. Questi ultimi, definiti come "coloro che sanno", rappresentano l'élite spirituale, persone che hanno accesso alla verità divina e sono in grado di superare le illusioni materiali: dotati di conoscenza innata e destinati alla salvezza. Fera utilizza questa figura per esplorare la possibilità di unaredenzionenel contesto moderno: lo pneumatico rappresenta l’individuo che, pur immerso in un mondo dominato dalla materia e dall’inganno, riesce a risvegliare la propria coscienza divina e a trascendere le limitazioni del mondo fisico, è simbolo della speranza che l’uomo possa ancora raggiungere una conoscenza superiore, nonostante il caos e la confusione del mondo moderno. Fera vede nello pneumatico una guida per l’uomo contemporaneo, un simbolo di resistenza spirituale, un modello da seguire per coloro che cercano di sfuggire al vuoto esistenziale e alla mancanza di significato che caratterizza la vita odierna.

L’autore offre una sofisticata riflessione sulla nozione dilibido, intesa non solo come energia sessuale, ma comeforza vitale e creativa, rielaborata alla luce delle concezioni gnostiche: un’interpretazione originale e stimolante del comportamento umano, dove la libido rappresenta il motore del conflitto interno tra l’essenza spirituale dell’uomo e le sue inclinazioni materiali. Questa tensione è esemplificata nel mito di Yaldabaoth, dove il desiderio di conoscenza e di trascendenza si scontra con le limitazioni imposte dalla materia e dalla realtà fisica; l’autore suggerisce che la psicanalisi moderna, con il suo focus sull’inconscio e sui simboli, possa trarre vantaggio dall’incorporare elementi della tradizione gnostica, che offre una visione ampia e spiritualmente significativa dell’esistenza umana.

“In Yaldabaoth noi non vediamo solo un Dio Tiranno. Il suo simbolo mette in luce la tragedia dell’atto creativo. Non si crea quasi nulla senza dolore, dalla pittura alla poesia”, rivela Fera ai suoi lettori, spiegando che l’impulso creativo della libido nasce spesso daun forte stimolo emotivo: “un lutto, un trauma, un abbandono: il vuoto. Quel vuoto genera una stagnazione della libido che in seguito viene incanalata come risposta del soggetto alla perdita dell’oggetto, originando un nuovo oggetto in funzione compensativa. Ecco che l’Estetica non è più mera comprensione del Bello, ma diventa rappresentazione atemporale di uno stato della Libido; un suo movimento catturato nell’istante di uno sguardo, nell’attimo di un bacio, nell’interpretazione di un sogno. In questa prospettiva, è mia opinione che il passaggio dal Bello al Sublime sia un processo di costellazione della psiche. Dobbiamo immaginare i complessi di una psiche come il cielo stellato sopra di noi; ogni affetto è un astro, ciascun complesso a tonalità affettiva è una costellazione, come nell’astrologia”.

“L'Uomo come Libido e Rappresentazione Simbolica” è un’opera che non si limita a un'esplorazione teorica della spiritualità gnostica, ma offre anche una critica incisiva della società contemporanea. L'autore descrive il mondo moderno come "il peggiore dei mondi possibili", in questo contesto, Mario A. Fera vede l'ateismo e il nichilismo come sintomi di una malattia spirituale più profonda, una perdita di contatto con il divino che lascia l'uomo privo di significato e direzione. La risposta a questa crisi non può essere trovata nelle soluzioni semplicistiche proposte dalla modernità, ma richiede un ritorno a una forma dispiritualità autentica, capace di rispondere alle esigenze più profonde dell'anima umana: lo gnosticismo offre una via possibile per la redenzione spirituale, una strada che conduce oltre l'illusione del mondo materiale verso unacomprensione più profonda del sé e del divino.

Mario A. Fera si avvale di uno stile denso e complesso e di frequenti riferimenti a testi antichi, filosofia classica e psicologia moderna. La sua scrittura è altamente intellettuale e richiede al lettore una certa familiarità con i temi trattati per poter apprezzare appieno il contenuto: questo potrebbe rendere il libro meno accessibile a un pubblico più vasto ma, per coloro che hanno un personale interessa in merito o sono semplicemente incuriositi dall’argomento, l'opera rappresenta un contributo significativo e stimolante; la struttura del libro segue un percorso ben definito, che guida il lettore attraverso un'esplorazione progressiva delle tematiche gnostiche e culmina in una riflessione sulla condizione umana e la possibilità di una redenzione individuale. Ogni capitolo èricco di analisi e interpretazioniche sfidano il lettore a riflettere profondamente su questioni esistenziali e di fede: è un'opera impegnativa e stimolanteche offre un’approfondita spiegazione dello gnosticismo e si distingue per la sua combinazione unica di filosofia, religione e psicologia, e per la critica incisiva della società moderna. Fera riesce a presentare lo gnosticismo non solo come un'antica tradizione spirituale, ma come una risposta potenzialmente valida ai problemi esistenziali che affliggono quotidianamente l’animo umano: il suo lavoro invita il lettore aesplorare nuove vie di pensieroe a considerare la possibilità che la vera conoscenza possa ancora essere raggiunta in un mondo che spesso sembra privo di significato: particolarmente interessante per chiunque sia interessato a esplorare le profondità della psiche umana e le sue connessioni con il divino.