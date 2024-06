Comunicato Stampa: Lungo applauso dell'assembla regionale ai consiglieri candidati alle Europee

(ARV) Venezia 11 giu. 2024 - "Mi permetto di dire che è anche significativo che, quando i Consiglieri regionali vengono messi in condizione di poter correre e poter raccogliere quello che hanno seminato nel territorio, si vedono anche i risultati. Quindi, veramente complimenti all’assessore Donazzan, al consigliere Polato e alla consigliera Guarda. Vi auguro una bella esperienza in Parlamento europeo. Sceglietevi dei temi, impegnatevi, sicuramente lo spazio per lavorare bene ci sarà. Complimenti". Un lungo e convinto applauso dell'intera assemblea legislativa regionale ha accompagno le parole del presidente del Consiglio regionale del Veneto che, in apertura della seduta odierna a palazzo Ferro Fini, ha voluto ricordare l'impegno profuso dai consiglieri regionali nella campagna elettorale per il rinnovo del Paramento Europeo: "Vorrei fare veramente i miei complimenti ai colleghi che si sono cimentati nella campagna europea e per i risultati, che ho visto anche importanti - ha detto il presidente del Consiglio regionale - Mi rivolgo alla collega Donazzan e al collega Polato. Mi auguro che ci sia una scelta sensata anche per quanto riguarda la collega Guarda. Devo dire che anche il collega Zanoni ha fatto un buon risultato. Veramente complimenti a tutti".