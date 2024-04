Comunicato Stampa: L'ucraina Valentyna Smetanyuk vince la seconda edizione di Wincibum

Valentyna Smetanyuk, 28 anni, originaria dell’Ucraina, da 21 vive a Caserta, è la vincitrice della seconda edizione di Wincibum la challenge per aspiranti pasticcieri, che dopo un primo scounting sui canali social si sono sfidati nei laboratori di pasticceria diIn Cibum, la Scuola di Alta Formazione Gastronomica diretta da Mariagiovanna Sansone e che ha sede a Pontecagnano Faiano. Per lei ad aprile si apriranno le porte della scuola per frequentare il corso di In Pasticceria, coordinato dalla pastry chef Carmen Vecchione.

“Questo premio rappresenta per me una svolta: nella vita faccio la colf ma ho sempre coltivato nel cuore il sogno di diventare pasticcera. Quando sui social ho visto il video che annunciava la challenge ho pensato che fosse arrivato il mio momento”. Valentyna, felice del risultato raggiunto, non dimentica i familiari in guerra: “Nessuno dovrebbe viverla; le guerre sono brutte per tutti, da una parte e dall’altra”. Sulla vittoria ha poi aggiunto:“Non pensavo di vincere, in gara c’erano tanti giovani. Oggi ho capito una cosa importante: nella vita non è mai troppo tardi per ricominciare”.

A conquistare il secondo e il terzo posto sono stati rispettivamente la pugliese Sharon Paritaro di 21 anni e il campano Alfio Lorenzo De Angelis di 24 anni: per loro una borsa di studio a copertura del 50% del costo totale del corso.