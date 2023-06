Comunicato Stampa: Lo Studio Virzi: un prezioso alleato per l'innovazione e lo sviluppo aziendale

Lo Studio Virzi, specializzato in consulenza finanziaria, revisione contabile e formazione professionale, si pone come un partner affidabile e competente per le imprese che desiderano ottenere liquidità attraverso strumenti di credito d'imposta e promuovere l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e il design., la ricerca e sviluppo in nuove tecnologie sperimentali. L'obiettivo principale dello Studio Virzi è supportare attivamente le aziende nell'utilizzo di strumenti di credito d'imposta per creare liquidità, promuovendo la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica e il design come leve di competitività sui mercati di riferimento. La consulenza offerta riguarda anche la revisione contabile dei bilanci societari, l'asseverazione dei crediti fiscali e gli strumenti di agevolazione fiscale, assistenza e consulenza nella predisposizione di pratiche per l’ottenimento di finanziamenti aziendali con garanzia MCC, finanziamenti garantiti da ipoteca volontaria per finalità aziendali su tutto il territorio aziendale, nonché l'implementazione di incentivi per il welfare aziendale e compliance aziendale (legge 236, ESC ecc.). La recente introduzione di due nuove leggi sottolinea l'importanza di affidarsi allo Studio Virzi per attuare le modifiche richieste. Le leggi, che riguardano i parametri di sostenibilità e i benefici fiscali per la transizione ecologica e l'innovazione digitale, offrono alle imprese l'opportunità di ottenere vantaggi significativi attraverso l'implementazione di soluzioni innovative e sostenibili. Lo Studio Virzi è dotato di un team di esperti che fornisce supporto e consulenza su questi aspetti cruciali. Lo Studio Virzi vanta 18 anni di esperienza nel settore finanziario, immobiliare, aziendale e finanziario. I punti di forza risiedono nella flessibilità, nella vasta gamma di competenze professionali immediatamente disponibili, nell'organizzazione aziendale e nella sua presenza su tutto il territorio nazionale con sedi a Matera e Bergamo; inoltre è in grado di offrire supporto e consulenza in tutto il paese con dinamicità e velocità nel problem solving delle criticità aziendali che si presentano nella gestione aziendale. Lo Studio Virzi si impegna a sostenere l'innovazione delle piccole e medie imprese, offrendo loro un accesso agevolato al credito d'imposta. Secondo il Dott. Vito Virzi, fondatore dello Studio, molte imprese non sono consapevoli dei benefici che possono ottenere per favorire la crescita aziendale. Attraverso l'uso corretto del credito d'imposta e l'accesso alla Formazione 4.0, lo Studio Virzi è in grado di supportare le imprese nel concretizzare progetti di sviluppo altrimenti irrealizzabili con le risorse finanziarie tradizionali. Siamo lieti di annunciare il successo del libro del Dott. Vito Virzi, intitolato “Ultimo: Dall'ultimo banco alla finanza agevolata: la storia di un successo professionale”.

Il libro è diventato un Amazon Best Seller e racconta la storia personale del Dott. Virzi, condividendo le sfide affrontate e le lezioni apprese lungo il percorso.

Lo Studio Virzi collabora con importanti partner per offrire un servizio completo ai propri clienti. La CONSULENZA PEPE & VIRZI SRL, società di consulenza fiscale e tributaria di cui il Dott. Virzi è socio maggioritario, fornisce supporto nella consulenza fiscale e tributaria. Inoltre, lo Studio ha una partnership con un ente di formazione accreditato presso la Regione Basilicata e il Ministero del Lavoro con oltre 20 anni di esperienza nel settore della formazione finanziata, delle certificazioni di sostenibilità, sicurezza e di qualità. Lo Studio Virzi collabora anche con lo Studio Rocco Dichio & Associati per l'attività di revisione contabile, assistenza misure di credito d'imposta e asseverazione crediti fiscali. Infine, lo Studio ha stretto collaborazioni con diverse società di Milano, Brescia e Bergamo per l'attività di consulenza aziendale, consulenza finanziaria, compliance e M&A (Merger & Acquisitions) ovvero operazioni di acquisizioni e fusioni aziendali. Leggi di sostenibilità e innovazione: Lo Studio Virzi guida le imprese nello sfruttare i vantaggi delle nuove normative La Commissione Europea ha adottato la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), una direttiva che rende obbligatorio per le aziende pubblicare un bilancio di sostenibilità per monitorare e comunicare l'impatto ambientale e sociale delle proprie attività. La CSRD si applica a diverse categorie di imprese, inclusi enti di interesse pubblico, grandi imprese e PMI quotate. La direttiva stabilisce scadenze progressive per l'adeguamento, a partire dal 2024 per le grandi imprese di interesse pubblico e fino al 2028 per le PMI. Gli standard di rendicontazione saranno sviluppati dall'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e controllati da enti esterni indipendenti. La CSRD mira a migliorare la responsabilità aziendale, promuovere una finanza sostenibile e favorire la transizione verso un'economia a vantaggio delle persone e dell'ambiente. La sostenibilità è un criterio di selezione e investimento sempre più importante per gli investitori e le aziende. Le aziende che adottano politiche sostenibili ottengono vantaggi finanziari, migliorano la loro reputazione e registrano una crescita significativa. I criteri ESG valutano l'impatto ambientale, sociale e di governance per valutare la sostenibilità di un'azienda. Gli accordi internazionali e le normative nazionali richiedono alle aziende di conformarsi a tali criteri. In Italia, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fornisce finanziamenti per la transizione ecologica e promuove la sostenibilità. Gli investitori interessati devono verificare le informazioni tramite agenzie di rating che assegnano un rating ESG. Le aziende con un rating ESG attraente beneficiano di rendimenti superiori, accesso privilegiato ai finanziamenti e altri incentivi. I fondi ESG hanno dimostrato di ottenere rendimenti superiori e di essere più attraenti per gli investitori rispetto ai fondi tradizionali, dimostrando maggiore resilienza durante la pandemia di COVID-19. Le nuove disposizioni Patent Box offrono alle imprese la possibilità di una maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo per beni immateriali tutelabili. L'agevolazione è stata resa operativa con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022. Le imprese idonee possono optare per il nuovo regime patent box, denominato “opzione nuovo PB”, e ottenere una maggiore deduzione del 110% dei costi per software protetto da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli utilizzati nell'attività d'impresa. È richiesta la predisposizione di documentazione specifica per beneficiare di tale agevolazione. L'opzione per il nuovo “Patent Box” deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi e ha una durata quinquennale. Le disposizioni non si applicano alle imprese in determinate situazioni di liquidazione o fallimento. Le nuove disposizioni Patent Box promuovono la sostenibilità e l'innovazione, fornendo incentivi fiscali per la ricerca e lo sviluppo di beni immateriali tutelabili. Dal 2023 è pienamente in vigore il nuovo testo dell’articolo 2477 CC, come modificato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è ora obbligatoria se la società: I bilanci di riferimento da considerare sono quelli relativi agli esercizi 2021 e 2022 . Le società a responsabilità limitata e le società cooperative, devono quindi provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022 . L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Il nuovo Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza modifica radicalmente la disciplina dell’organo di controllo nelle S.r.l.

ex art. 2477 commi 3 e 4 c.c., ampliando la platea delle società obbligate alla nomina. Il nostro Studio è iscritto attivo nell’elenco Revisori Contabili detenuto presso il MEF opera per la revisione contabile, accompagna e assiste l’impresa in questo nuovo processo di gestione. Informazioni: Lo Studio Virzi è una società specializzata nella consulenza finanziaria, revisione contabile e formazione professionale. Opera in tutto il territorio nazionale e fornisce servizi di consulenza finanziaria per ottenere finanziamenti sia ordinari che agevolati. Inoltre, offre servizi di revisione contabile, asseverazione dei crediti fiscali e consulenza per l'implementazione di strumenti di welfare e compliance aziendale. Lo Studio si impegna a supportare le imprese nella creazione di liquidità e nello sviluppo attraverso l'utilizzo strategico degli strumenti di credito d'imposta, promuovendo l'innovazione e l'efficienza aziendale. Per ulteriori informazioni sullo Studio Virzi e sui servizi offerti, si prega di contattare: Sito : www.studioVirzi.it Facebook: Studio Virzi Recapito telefonico: 334 867 6262 Indirizzi: Via Fratelli Menzano 1- 75024 - Montescaglioso (MT) Via al mare 10 – 24030 - Palazzago (BG) La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Edizioni E100 SRL

