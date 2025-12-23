Giornale di Brescia
Comunicato Stampa: Liquid Reply entra nella Agentic AI Foundation

Liquid Reply, società del Gruppo Reply specializzata in platform engineering e tecnologie cloud-native, annuncia il proprio ingresso nellaAgentic AI Foundation (AAIF), iniziativa di recente costituzione lanciata sotto l’egida della Linux Foundation. La fondazione fornisce unframework di governance neutrale e aperto per lo sviluppo di sistemi di Intelligenza Artificiale basati su agenti, promuovendo una collaborazione trasparente tra i membri nella definizione di strumenti, protocolli e specifiche resi disponibili come risorse open source per la comunità globale.

