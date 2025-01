Comunicato Stampa: Liala Savoldelli: il metodo CoccoleSlim&Skin per un benessere totale

Liala Savoldelliha raggiunto lo status di autrice Bestseller su Amazon con il suo libro “SPLENDORE NATURALE. Come Liberare La Tua Bellezza Autentica E Trasformare La Tua Vita Con Il Metodo CoccoleSlim&Skin Per Un Benessere Profondo E Duraturo” (Bruno Editore). In questa intervista racconta all’editore Giacomo Bruno come il proprio metodo aiuti a prendersi cura di sé in maniera consapevole ed efficace.