Comunicato Stampa: Leonardo Vescovo lancia il Bestseller “In Pensione A 35 Anni”

Milano, 14.04.2026 – Capita a molti di noi di lavorare senza sosta, inseguendo risultati, soldi e riconoscimento, avendo però la sensazione di correre in una direzione che non abbiamo scelto davvero. Che uno ci creda o meno, costruire la propria libertà personale e finanziaria è possibile: tutto sta nel sapere come fare.