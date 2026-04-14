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Comunicato Stampa: Leonardo Vescovo lancia il Bestseller “In Pensione A 35 Anni”

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Milano, 14.04.2026 – Capita a molti di noi di lavorare senza sosta, inseguendo risultati, soldi e riconoscimento, avendo però la sensazione di correre in una direzione che non abbiamo scelto davvero. Che uno ci creda o meno, costruire la propria libertà personale e finanziaria è possibile: tutto sta nel sapere come fare.

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