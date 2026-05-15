Milano, 15.05.2026 –Leonardo Vescovoha raggiunto lo status di Autore Bestseller su Amazon con il suo libro “IN PENSIONE A 35 ANNI. Come Creare Tempo, Denaro E Serenità Per Vivere Davvero, Non Solo Lavorare” (Bruno Editore). A distanza di un mese dal lancio, ecco che racconta all’editoreGiacomo Brunoil vero significato di costruire una vita libera dai vincoli economici: non smettere di lavorare, ma smettere di essere obbligato a farlo.
Comunicato Stampa: Leonardo Vescovo: ecco come raggiungere la libertà finanziaria in “età giovane”
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