Comunicato Stampa: Leonardo Gesmundo: il Metodo Efficientare riduce i consumi energetici nelle aziende

Leonardo Gesmundoha raggiunto lo status di autore Bestseller su Amazon con il suo libro “OBIETTIVO RISPARMIO ENERGETICO. Gestione e Diagnosi Energetica per Aziende Intelligenti grazie al Metodo Efficientare” (Bruno Editore). A distanza di alcuni mesi dal lancio, ecco che l’autore racconta all’editoreGiacomo Brunocome, per ridurre i costi energetici in azienda, sia fondamentale avviare una pianificazione a lungo termine redigendo una diagnosi energetica. Il tutto finalizzato a identificare sprechi, inefficienze e opportunità di miglioramento.