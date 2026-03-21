Comunicato Stampa: L'Eduverso chiama, la scuola risponde: a Roma studenti da tutta Italia per i giochi scolastici in VR



Il 26 marzo 2026 Roma ospiterà la terza edizione delleMetaversiadi, i Giochi scolastici in VR che, dopo le tappe di Salerno e Milano, arrivano negli spazi di Zest Hub della Capitale. Un evento nazionale che porterà studenti delle scuole secondarie di secondo grado da tutta Italia a confrontarsi in una sfida immersiva di conoscenza e abilità, utilizzando visori di realtà virtuale per affrontare prove di scienze, grafica e lingua inglese.

L’iniziativa si inserisce, adottando la formula del gaming, nel dibattito sull’innovazione nella didattica. Secondo i dati dell’ISTAT, in Italia solo il 45,9% della popolazione tra 16 e 74 anni possiede competenze digitali almeno di base, mentre l’accesso a Internet riguarda oltre l’86% delle famiglie. Un dato che evidenzia quanto la formazione digitale rappresenti oggi una delle sfide strategiche del sistema educativo.