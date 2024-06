Comunicato Stampa: L’editore che sta rivoluzionando il mondo dell’editoria

Dietro il nome diAlessandro Gian Maria Ferric’è molto di più: un sogno diventato realtà, un percorso di innovazione e passione che ha trasformato Edizioni &100 in unacasa editrice all'avanguardia. Con l’obiettivo di rivoluzionare il mondo dell'editoria, l’editore ha abbracciato la modernizzazione, trasformando i libri in esperienze coinvolgenti e accessibili, oltre che strumenti di conoscenza. Dall'inizio, il suo obiettivo è stato rompere le barriere tradizionali dell'editoria, introducendo tecnologie e metodologie innovative per ampliare gli orizzonti della scrittura e della lettura.