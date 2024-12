Comunicato Stampa: LEA Reply™ ottiene il riconoscimento FTR di AWS per supply chain più sicure e resilienti

Logistics Reply, la società del Gruppo Reply specializzata in soluzioni innovative per la supply chain, è lieta di annunciare cheLEA Reply™, la suapiattaforma modulare e cloud-native per l'esecuzione della supply chain, ha superato con successo l'AWS Foundational Technical Review (FTR). Confermando il suo allineamento alle best practice di Amazon Web Services (AWS), LEA Reply™ offre soluzioni sicure, scalabili e innovative, progettate per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei settori della logistica e della supply chain.