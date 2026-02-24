Comunicato Stampa: L'ASI AL FESTIVAL DI SANREMO CON LA STORICA LAMBRETTA DEL GELATAIO

Presentato a Roma “Sanremo Vibes”, il nuovo contenitore dalla città del Festival, in onda su San Marino RTV (tutti i giorni a partire dalle 18.30) che racconterà le atmosfere di tutto ciò che ruota intorno al grande appuntamento musicale. Nello studio di Ceoforlife, a Montecitorio, ospiti di Giordano Fatali, l'ideatore di “Sanremo Vibes”, Giacomo Silvestri, ha presentato i format che andranno in onda dal Club Tenco nella città ligure: “Salotto Sanremo”, il talk condotto da Vittoriana Abate e lo show itinerante condotto da Annamaria Fittipaldi, che insieme a Federico Fashion Style, ospite fisso anche del salotto sanremese, farà delle incursioni per le vie della città per raccogliere testimonianze e impressioni di artisti, opinionisti e il pubblico che affollerà le serate del kermesse canora.

L’ASI non solo sarà presente dal 27 febbraio al 1° marzo con una Alfa Romeo Alfetta dei Carabinieri in Piazza Colombo grazie alla Commissione Lampeggiatori Blu Storici ma sarà anche protagonista dell’ASI ICE CREAM PARTY che si terrà al Club Tenco il 27 febbraio, diventando un appuntamento per artisti, giornalisti e appassionati di motori che si raduneranno dinanzi ad un carrettino dei gelati: la Innocenti Lambretta FC 125 del 1951 della Gelateria Alpina. Il veicolo ASI scelto come omaggio al primo Festival della canzone italiana, quello vinto da Nilla Pizzi con “Grazie dei Fiori” e presentato da Nunzio Filogamo solo via radio. Questa Lambretta fu un’icona del boom economico italiano degli anni ‘50 e ‘60, utilizzata come veicolo commerciale leggero per la vendita ambulante nei posti di vacanze al mare.