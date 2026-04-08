Comunicato Stampa: L’ALFA ROMEO IN AVIAZIONE: UNA MOSTRA AL MUSEO DEI MOTORI DI PALERMO
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Il prossimo 10 aprile il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo ospita una manifestazione di alto profilo istituzionale e culturale interamente dedicata al motorismo storico. L’iniziativa si inserisce nel programma ufficiale delle celebrazioni per il 60° anniversario della fondazione dell’Automotoclub Storico Italiano.
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