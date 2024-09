Comunicato Stampa: LA TECNOLOGIA IN SUPPORTO ALLA FORMAZIONE

La premessa è una ricerca costante di nuovi metodi di “democratizzazione della formazione”, innanzitutto attraverso la massimaaccessibilitàa tutti, perché chiunque, in qualsiasi condizione e in qualsiasi momento, deve poter accedere senza discriminazioni alla formazione digitale. Un impegno professionale ma anche etico quello di Piazza Copernico, una delle società leader dell’e-learning in Italia, che è particolarmente impegnata su questi temi e già da tempo inserisce nel proprio catalogo soltanto corsi accessibili alivello AA.