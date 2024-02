Comunicato Stampa: La startup campana Itaca a Bruxelles: è best practice sulla didattica innovativa

Insieme a Germania, Danimarca e Francia la startup Itaca di FMTS Group porta l’Italia ad avere un posizionamento in Europa quando si parla di didattica innovativa. La sfida lanciata un anno fa con la presentazione della neonata realtà campana (la sede è a Pontecagnano Faiano), che ha iniziato il suo percorso con la creazione del primo simulatore di virtual reality per la formazione degli chef, è stata vinta. Pioniera della formazione immersiva, con l’utilizzo di visori e simulatori di VR/AR e Mixed Reality sia per le scuole sia per le imprese, Itaca continua il suo studio sulla gamification per affascinare e coinvolgere i giovani in un percorso learning by doing che da un lato ha l’obiettivo di incrementare la velocità di apprendimento e dall’altra di favorire il consolidamento delle conoscenze. In quasi un anno di lavoro è stata costruita una rete di 40 scuole, su tutto il territorio nazionale, con l’uso di 1000 visori e il coinvolgimento di 3200 studenti e 124 docenti.