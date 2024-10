Comunicato Stampa: La GenZ rivoluziona il mercato dei prestiti: boom richieste di finanziamento nell’ultimo trimestre

Milano, 21 ottobre 2024–Il mercato del credito italiano è in fermento, trainato da una nuova generazione di consumatori: la Gen Z. I giovani tra i 18 e i 28 anni stanno modificando il panorama delle richieste di finanziamento, mostrando un diverso approccio al credito rispetto alle generazioni precedenti. La crescente domanda di finanziamenti (+13,1% per i prestiti personali, +5,7% per i finalizzati e +26,3% per le cessioni del quinto nel periodo luglio-settembre rispetto alla distribuzione totale sul trimestre precedente) dimostra come questa generazione stia raggiungendo una fase decisionale sempre più matura e un peso crescente nel panorama dei consumatori di prodotti finanziari. Gli importi medi richiesti dalla Gen Z sono inferiori rispetto a quelli di altre generazioni di consumatori: 9.171 € per i prestiti personali contro i 11.788 € dei Millennials, 10.940 € per le cessioni del quinto contro i 16.338 € della generazione X e 5.049 € per i prestiti finalizzati. Importi richiesti più bassi sono il segnale di un approccio più prudente e consapevole nell’utilizzare il credito, evidenziato anche dalla principale motivazione di finanziamento, ossia l’acquisto di auto usate (28,9% sul totale).