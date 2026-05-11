Comunicato Stampa: La Festa della Mamma continua: Tineco prolunga le celebrazioni con sconti dedicati su Amazon

Milano, 11 maggio 2026 –La Festa della Mamma è una data speciale, ma si sa che un giorno all’anno non basta per celebrare la cura che le madri dedicano ogni giorno alle proprie famiglie. Per questoTineco, leader globale nelle soluzioni smart per la casa, prolunga i festeggiamenti fino al17 maggio con una selezione di prodotti in promozione su Amazon. Un’occasione concreta per regalare (o regalarsi) soluzioni che fanno risparmiare tempo e fatica, trasformando la pulizia quotidiana in un’esperienza più intuitiva e adatta al Modern Living.