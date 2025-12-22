Giornale di Brescia
Comunicato Stampa: La Comunità Energetica Palermo Est illumina il cinema delle Palme di Villabate

Dopo 29 anni di chiusura il cinema delle Palme di Villabate riaprirà i battenti il 23 dicembre, alle 10.30, con un'ospite speciale, il regista bagherese Giuseppe Tornatore, che da ragazzo ha lavorato come protezionista nella sala dello storico cinema. La comunità energetica Palermo Est ha curato e realizzato le luminarie all'ingresso della struttura e nella torre dell'orologio di fronte. La loro accensione, che durerà fino ai primi di gennaio, è stata resa possibile grazie all'energia green prodotta dagli impianti fotovoltaici della stessa comunità, che si rtovano nelle vicinanze, nell'ottoca di una collaborazione tra la comunità energetica stessa e le amministrazioni comunali. L'evento inaugurale del cinema, voluto dal sindaco di Villabate Gaetano Di Chiara, verrà curato dal direttore artistico Carmelo Galati. Dopo il taglio del nastro e l’apertura delle porte del cinema, il pubblico sarà accolto da un omaggio musicale a cura del quartetto d’archi Montalbano che eseguirà celebri brani del maestro Ennio Morricone, tratti dai film di Giuseppe Tornatore, poi seguirà la proiezione del film Nuovo Cinema Paradiso. 

