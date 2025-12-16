Comunicato Stampa: LA COLLEZIONE ASI BERTONE TORNA A TORINO

La Collezione ASI Bertone torna a Torino. Ne ha dato l’atteso annuncio il Presidente dell’Automotoclub Storico Italiano Alberto Scuro in occasione della conferenza stampa di Salone Auto Torino 2026, ospitata oggi al Museo Nazionale dell’Automobile. Il Presidente Scuro ha illustrato i dettagli insieme all’Assessore Regionale Andrea Tronzano e a Roberto Giolito, Head of Stellantis Heritage Italia, perché la preziosa Collezione Bertone acquisita da ASI nel 2015 sarà esposta nell’affascinante struttura dell’Heritage Hub in via Plava 80. Attualmente è conservata presso il Museo Volandia di Somma Lombardo, a due passi dall’aeroporto di Malpensa, ed il suo ritorno a Torino negli spazi di Stellantis Heritage Hub è previsto entro l’aprile 2026.