Comunicato Stampa: Kimbo nominato caffè ufficiale della Louis Vuitton 38ª America's Cup di Napoli

Napoli, 24 marzo 2026 - Kimbo, iconico marchio napoletano del caffè e ambasciatore dell’autentico espresso italiano nel mondo, è stato scelto come Official Coffee della Louis Vuitton 38ª America’s Cup di Napoli. La partnership prenderà il via a maggio 2026 a Cagliari, accompagnando le prime fasi della competizione, e proseguirà fino alla Finale prevista per luglio 2027 a Napoli, città ospitante della 38ª edizione.