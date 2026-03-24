Comunicato Stampa: Kimbo nominato caffè ufficiale della Louis Vuitton 38ª America's Cup di Napoli
19 March, 2016, America’s Cup Partnership (ACP) welcomes Kimbo as both an Official Supplier of the Louis Vuitton 38th America’s Cup and most importantly, the Official Coffee of the regatta.
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Napoli, 24 marzo 2026 - Kimbo, iconico marchio napoletano del caffè e ambasciatore dell’autentico espresso italiano nel mondo, è stato scelto come Official Coffee della Louis Vuitton 38ª America’s Cup di Napoli. La partnership prenderà il via a maggio 2026 a Cagliari, accompagnando le prime fasi della competizione, e proseguirà fino alla Finale prevista per luglio 2027 a Napoli, città ospitante della 38ª edizione.
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