Comunicato Stampa: Kimbo annuncia la partnership con Gambero Rosso, dalla Guida alle Academy

Kimbo, il Caffè di Napoli, annuncia l’avvio di una innovativa partnership con Gambero Rosso, leader per contenuti, formazione, promozione e consulenza nel settore del Wine Travel Food italiani. Com’è noto, laGambero Rosso Academy, punto di riferimento dell’enogastronomia italiana, propone percorsi formativi rivolti a professionisti e appassionati, guidati da esperti e docenti riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Con questa partnership, Kimbo arricchisce l’offerta formativa della Academyintegrando moduli dedicati al caffè e lanciando la prima, già attesissima edizione del nuovissimo corso integrato denominato “ABC del caffè”.

“La collaborazione tra Kimbo e Gambero Rosso" – affermaMassimiliano Scala, Head of Marketing di Kimbo - "nasce dalla condivisione di valori profondi: la promozione del saper fare italiano, la valorizzazione delle identità locali e l’impegno a raccontare, con autorevolezza e passione, l’evoluzione della cultura gastronomica del nostro Paese. Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che il caffè espresso (che rappresenta l'ultimo momento di un pranzo o di una cena) venga valorizzato dalla ristorazione e ricordato con piacere e con gusto dal consumatore finale. Per questo scegliamo ancora una volta oggi di innovare con una vera e propria istituzione del settore qual è Gambero Rosso”.

“Siamo orgogliosi" – gli fa ecoMario Rubino, Presidente di Kimbo S.p.A. - "di sostenere in qualità di sponsor le attività del Gambero Rosso, istituzione che da anni costruisce la mappa del gusto italiano, e di poter affiancare, con loro, chef, ristoratori e professionisti che ogni giorno trasformano le migliori materie prime in cibo squisito e che, sono certo, ci sosterranno da oggi per rendere sempre più necessaria e valoriale la corretta preparazione del caffè. Che, per Kimbo, non è mai solo una bevanda ma un’esperienza culturale, sensoriale e profondamente umana”.

La partnership esploderà dunque nel 2026, con l’inserimento di moduli dedicati al caffè nei corsi di formazione che si terranno nelle tre Gambero Rosso Academy diRoma, Palermo e Milano, con lezioni e degustazioni progettate sia per i professionisti e che per gli appassionati.

La novità espressa dalla partnership è rappresentata infatti proprio da “ABC del Caffè”, il nuovo per/corso di formazione pensato per valorizzare al massimo la cultura del caffè (dalla raccolta del chicco fino all’estrazione in tazzina) e dedicato a tutti gli appassionati che sono interessati a scoprire il mondo del caffè per acquisire la conoscenza approfondita delle sue origini, tutte le caratteristiche e i vari metodi di preparazione. Il programma, articolato in cinque giorni, approfondisce i principali metodi di estrazione, le varietà aromatiche e i principi di abbinamento gastronomico, offrendo un’esperienza formativa immersiva e di alto livello assolutamente unica. Alla fine del corso tutti i partecipanti potranno essere capaci di preparare, assaggiare e abbinare ogni tipo di caffè, riconoscendone pregi e difetti.