Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: Kimbo annuncia la partnership con Gambero Rosso, dalla Guida alle Academy

AA

Kimbo, il Caffè di Napoli, annuncia l’avvio di una innovativa partnership con Gambero Rosso, leader per contenuti, formazione, promozione e consulenza nel settore del Wine Travel Food italiani. Com’è noto, laGambero Rosso Academy, punto di riferimento dell’enogastronomia italiana, propone percorsi formativi rivolti a professionisti e appassionati, guidati da esperti e docenti riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Con questa partnership, Kimbo arricchisce l’offerta formativa della Academyintegrando moduli dedicati al caffè e lanciando la prima, già attesissima edizione del nuovissimo corso integrato denominato “ABC del caffè”.
“La collaborazione tra Kimbo e Gambero Rosso" – affermaMassimiliano Scala, Head of Marketing di Kimbo - "nasce dalla condivisione di valori profondi: la promozione del saper fare italiano, la valorizzazione delle identità locali e l’impegno a raccontare, con autorevolezza e passione, l’evoluzione della cultura gastronomica del nostro Paese. Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che il caffè espresso (che rappresenta l'ultimo momento di un pranzo o di una cena) venga valorizzato dalla ristorazione e ricordato con piacere e con gusto dal consumatore finale. Per questo scegliamo ancora una volta oggi di innovare con una vera e propria istituzione del settore qual è Gambero Rosso”.
“Siamo orgogliosi" – gli fa ecoMario Rubino, Presidente di Kimbo S.p.A. - "di sostenere in qualità di sponsor le attività del Gambero Rosso, istituzione che da anni costruisce la mappa del gusto italiano, e di poter affiancare, con loro, chef, ristoratori e professionisti che ogni giorno trasformano le migliori materie prime in cibo squisito e che, sono certo, ci sosterranno da oggi per rendere sempre più necessaria e valoriale la corretta preparazione del caffè. Che, per Kimbo, non è mai solo una bevanda ma un’esperienza culturale, sensoriale e profondamente umana”.
La partnership esploderà dunque nel 2026, con l’inserimento di moduli dedicati al caffè nei corsi di formazione che si terranno nelle tre Gambero Rosso Academy diRoma, Palermo e Milano, con lezioni e degustazioni progettate sia per i professionisti e che per gli appassionati.
La novità espressa dalla partnership è rappresentata infatti proprio da “ABC del Caffè”, il nuovo per/corso di formazione pensato per valorizzare al massimo la cultura del caffè (dalla raccolta del chicco fino all’estrazione in tazzina) e dedicato a tutti gli appassionati che sono interessati a scoprire il mondo del caffè per acquisire la conoscenza approfondita delle sue origini, tutte le caratteristiche e i vari metodi di preparazione. Il programma, articolato in cinque giorni, approfondisce i principali metodi di estrazione, le varietà aromatiche e i principi di abbinamento gastronomico, offrendo un’esperienza formativa immersiva e di alto livello assolutamente unica. Alla fine del corso tutti i partecipanti potranno essere capaci di preparare, assaggiare e abbinare ogni tipo di caffè, riconoscendone pregi e difetti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario