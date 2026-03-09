Comunicato Stampa: Ki Reply e Data Reply supportano l’innovazione AI di Siemens Healthineers con la piattaforma Cerebra

Ki ReplyeData Reply, società del Gruppo Reply specializzate rispettivamente nello sviluppo software AI-powered e in soluzioni data-driven, hanno collaborato con il dipartimento “CRM Excellence” diSiemens Healthineersper sviluppare “Cerebra”, unapiattaformadi knowledge management progettata per trasformare dati e contenuti complessi in insight operativi a supporto dei team Marketing e Sales. Il progetto ha dimostrato fin da subito il proprio valore, evolvendo in una vera e propriaAgent Factory, che oggi standardizza, semplifica e accelera la messa in produzione di nuovi AI agent.