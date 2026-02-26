Comunicato Stampa: "It’s time to say goodbye": il racconto di un addio che diventa memoria, scelta e rinascita
"It’s time to say goodbye"diSergio Temelini, pubblicato dalGruppo Albatros il Filosi presenta come un romanzo che sceglie fin dalle prime pagine di muoversi lungo una linea emotiva precisa, costruendo una narrazione in cui il viaggio interiore dei personaggi diventa il vero fulcro dell’esperienza di lettura. L’opera non si limita a raccontare una storia sentimentale, ma sviluppa progressivamente una riflessione più ampia sul senso delle scelte, sulla memoria e sul modo in cui il passato continua a modellare il presente, anche quando si tenta di lasciarlo alle spalle. La scrittura accompagna il lettore dentro una dimensione intima, quasi confessionale, dove ogni dialogo e ogni gesto assumono un valore simbolico che va oltre l’evento narrato.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato