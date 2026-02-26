Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: "It’s time to say goodbye": il racconto di un addio che diventa memoria, scelta e rinascita

AA


"It’s time to say goodbye"diSergio Temelini, pubblicato dalGruppo Albatros il Filosi presenta come un romanzo che sceglie fin dalle prime pagine di muoversi lungo una linea emotiva precisa, costruendo una narrazione in cui il viaggio interiore dei personaggi diventa il vero fulcro dell’esperienza di lettura. L’opera non si limita a raccontare una storia sentimentale, ma sviluppa progressivamente una riflessione più ampia sul senso delle scelte, sulla memoria e sul modo in cui il passato continua a modellare il presente, anche quando si tenta di lasciarlo alle spalle. La scrittura accompagna il lettore dentro una dimensione intima, quasi confessionale, dove ogni dialogo e ogni gesto assumono un valore simbolico che va oltre l’evento narrato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario