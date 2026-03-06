Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: Intelligenza artificiale e concorsi pubblici: in Camera di commercio il confronto con i vertici TAR

AA

Cosenza, 06 marzo 2026– Si terràmartedì 24 marzoalleore 10:00, presso laSala PetragliadellaCamera di Commercio di Cosenza, un evento di approfondimento dedicato al tema “La valutazione delle skill dei pubblici concorsi e l’ausilio dell’intelligenza artificiale nell’adozione dei provvedimenti amministrativi”. L’iniziativa vedrà la partecipazione delPresidente del TAR Calabria,Gerardo Mastrandrea, e delPresidente di Sezione del TAR Salerno,Nicola Durante, ed è rivolta a professionisti, amministratori pubblici e dipendenti della pubblica amministrazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario