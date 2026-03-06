Comunicato Stampa: Intelligenza artificiale e concorsi pubblici: in Camera di commercio il confronto con i vertici TAR

Cosenza, 06 marzo 2026– Si terràmartedì 24 marzoalleore 10:00, presso laSala PetragliadellaCamera di Commercio di Cosenza, un evento di approfondimento dedicato al tema “La valutazione delle skill dei pubblici concorsi e l’ausilio dell’intelligenza artificiale nell’adozione dei provvedimenti amministrativi”. L’iniziativa vedrà la partecipazione delPresidente del TAR Calabria,Gerardo Mastrandrea, e delPresidente di Sezione del TAR Salerno,Nicola Durante, ed è rivolta a professionisti, amministratori pubblici e dipendenti della pubblica amministrazione.