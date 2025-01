Comunicato Stampa: Innovazione e opportunità per le aziende del nostro territorio

Il Consorzio Industriale del Lazio ha ospitato a Latina e Frosinone la presentazione, da parte della Regione Lazio, dei bandi per le PMI del Lazio: Voucher Expo Osaka; Voucher digitalizzazione; Bando cooperative.

«Sono particolarmente orgoglioso di affermare che il Consorzio è diventato la casa della Regione nelle province, un punto di riferimento concreto per l’attuazione delle politiche industriali - ha affermato il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio, prof. Raffaele Trequattrini - Il nostro Consorzio si pone come un punto di riferimento fondamentale per creare sinergie e offrire strumenti concreti di crescita e innovazione. Questi progetti rappresentano non solo un’opportunità per le aziende di rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali, ma anche un investimento strategico nel futuro del nostro sistema produttivo. Crediamo fermamente che tali interventi possano generare valore e contribuire a un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo per tutte le realtà coinvolte. Quelle che sono state presentate sono iniziative strategiche destinate a sostenere e promuovere le imprese del territorio, strumenti che rappresentano un ulteriore passo verso l’innovazione e la crescita del tessuto imprenditoriale regionale. Da parte nostra confermiamo il massimo impegno a portare avanti ogni iniziativa che possa creare opportunità concrete, capaci di rispondere alle esigenze delle realtà produttive locali».