Comunicato Stampa: Ineedit: il bello del made in Italy nell’e-learning “sartoriale” che usa l’intelligenza artificiale

È italiana e fa dell’italianità il suo plus la Business Unit di FMTS Group,Ineedit, il learning hub capace di progettare percorsi formativi innovativi, personalizzati, integrati e particolarmente coinvolgenti. Questo approccio si ispira al concetto che da sempre caratterizza il design italiano: ricercare una dimensione estetica in grado di fare la differenza. L’applicazione dell’Intelligenza Artificiale, poi, completa l’offerta, avvicinando le aziende alle rivoluzioni tecnologiche e performative del XXI secolo. Un modello che ha portato Ineedit a conquistare il primo posto come “Migliore corso online 2024” di iSpring Italy. La formula che fonde il tradizionale approccio consulenziale alla creatività, l’uso dell’Intelligenza Artificiale ai percorsi di apprendimento creando dei veri e propri modelli “sartoriali” sarà trattata durante il panel “La tecnologia come valore tangibile” in calendario per il Days To Connect, l’evento B2B su omnicanalità e digital economy in programma il 2 e 3 ottobre al Centro Congressi Nola Business Park.



Grazie al lavoro di un gruppo che conta al suo interno Visual Designer, Ineedit fa della cura estetica e dell’Intelligenza Artificiale i pilastri della sua offerta. Ogni contenuto formativo è progettato per essere utile e necessario, piacevole e raffinato, trasformando così l’apprendimento in un’esperienza immersiva digitale di grande impatto. "L’estetica per noi è importante" afferma Celeste Nicodemo, direttrice diIneedite ingegnere gestionale specializzata in engineering design, tra le poche donne in Italia a rivestire questo ruolo nell’ambito dell’e-learning. "Crediamo che la formazione aziendale non debba solo colmare le lacune di competenze, ma debba offrire anche un’esperienza piacevole in grado di lasciare una traccia emotiva nelle persone. I prodotti che sviluppiamo sono funzionali, tecnologicamente avanzati grazie all’uso dell’AI e, allo stesso tempo, belli da vedere e da vivere".



L’ approccio consulenziale completa il tutto, perché mette il cliente al primo posto. È di fatto uno strumento utile per gli HR manager: Ineedit è da intendersi un alleato delle Risorse Umane. Grazie all'uso dell’Intelligenza Artificiale, la business unit è in grado di sviluppare contenuti su misura, definire percorsi di formazione professionali ottimizzati, analizzare dati e produrre reportistiche dettagliate. Sette sono i passaggi che caratterizzano l’approccio: ascolto, progettazione, scelta della tecnologia più efficace, definizione metodologia di apprendimento, proposta, implementazione e monitoraggio. “Il valore aggiunto rimane la capacità di ascoltare le esigenze del cliente – continua Nicodemo - e proporre soluzioni innovative che, oltre ad essere efficaci, rispecchiano un’estetica ricercata”.

Ineedit conta su un team giovane e dinamico di 13 professionisti, tra cui Instructional Designer, AR/VR Designer, Visual Designer e Software Developer. “La formazione è una necessità, ma soprattutto un’opportunità per apprendere in modo interattivo e coinvolgente. Ed è quello che costruiamo giorno dopo giorno ponendoci al fianco delle aziende che puntano sulla crescita dei propri dipendenti”.



I DATI. Entro il 2028, in Italia si prevede che il numero di persone coinvolte nei percorsi di formazione digitale raggiungerà i 16,2 milioni, su una popolazione totale di quasi 60 milioni. Investire in LMS ed eLearning offre un ROI significativo grazie alla riduzione dei costi di formazione fino al 50% e all’aumento della produttività del 18%. Il mercato globale degli LMS dovrebbe raggiungere oltre 40 miliardi di dollari entro il 2029, mentre il settore eLearning cresce a un tasso annuo del 14%. Le aziende che adottano queste soluzioni migliorano il coinvolgimento dei dipendenti, riducendo il turnover e ottenendo un risparmio fino a 30 dollari per ogni dollaro investito in formazione online.



About FMTS Group

FMTS Group è un network di imprese leader nel campo della formazione professionale, servizi per il lavoro, mobilità transnazionale, consulenza progettuale e finanziaria e dello sviluppo digitale. Con quasi 400 dipendenti e il 70% di quote rosa, il gruppo pone molta attenzione alla creazione di un ambiente lavorativo attento alle esigenze di tutti.