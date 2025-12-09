Comunicato Stampa: Industria Felix: Nord trainante, Pmi vitali e settori hi-tech spingono il consolidamento del sistema

Le società di capitali italiane registrano una crescita significativa su ricavi e redditività, confermando il rafforzamento del tessuto produttivo nazionale. L’inchiesta condotta daIndustria Felix Magazine, quadrimestrale di economia e finanza diretto daMichele Montemurro, in collaborazione con Cerved, evidenzia una struttura dominata da micro e piccole imprese, ma dove medie e grandi aziende, pur numericamente inferiori, generano quote rilevanti di valore aggiunto. Sul piano territoriale, il Nord si conferma area trainante, seguito da un Centro stabile e da un Mezzogiorno in miglioramento, con una distribuzione equilibrata che contribuisce alla resilienza complessiva del Paese. Tra i settori più performanti emergono manifattura specializzata, servizi avanzati e filiere tecnologiche, che mostrano incrementi significativi nella marginalità e nella solidità finanziaria. La crescita e la redditività complessive indicano un sistema in consolidamento, capace di reagire con efficacia alle fasi cicliche. Industria Felix Magazine rileva come dinamismo settoriale, vitalità delle pmi e tenuta territoriale costituiscano oggi leve decisive della competitività italiana.