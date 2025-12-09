Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: Industria Felix: Nord trainante, Pmi vitali e settori hi-tech spingono il consolidamento del sistema

AA

Le società di capitali italiane registrano una crescita significativa su ricavi e redditività, confermando il rafforzamento del tessuto produttivo nazionale. L’inchiesta condotta daIndustria Felix Magazine, quadrimestrale di economia e finanza diretto daMichele Montemurro, in collaborazione con Cerved, evidenzia una struttura dominata da micro e piccole imprese, ma dove medie e grandi aziende, pur numericamente inferiori, generano quote rilevanti di valore aggiunto. Sul piano territoriale, il Nord si conferma area trainante, seguito da un Centro stabile e da un Mezzogiorno in miglioramento, con una distribuzione equilibrata che contribuisce alla resilienza complessiva del Paese. Tra i settori più performanti emergono manifattura specializzata, servizi avanzati e filiere tecnologiche, che mostrano incrementi significativi nella marginalità e nella solidità finanziaria. La crescita e la redditività complessive indicano un sistema in consolidamento, capace di reagire con efficacia alle fasi cicliche. Industria Felix Magazine rileva come dinamismo settoriale, vitalità delle pmi e tenuta territoriale costituiscano oggi leve decisive della competitività italiana. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario