Comunicato Stampa: INDUSTRIA FELIX MAGAZINE: IN EDICOLA E ONLINE IL NUOVO NUMERO DEDICATO AL MADE IN ITALY

È in uscita oggi, venerdì 20 febbraio, il nuovo numero di Industria Felix Magazine, quadrimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro, punto di riferimento per l’informazione sul sistema produttivo competitivo italiano. Il giorno stesso dell’uscita in edicola, il Magazine è scaricabile gratuitamente in formato digitale dal sito ufficiale www.industriafelix.it.