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Comunicato Stampa: Industria Felix, in Campania premiate  le 86 imprese più competitive e affidabili

Sono 86 le imprese con sede legale in Campania più competitive e affidabili che hanno ottenuto ieri, giovedì 14 maggio, a Napoli, a Città della Scienza, il premio Industria Felix, giunto alla 71ma edizione, 9a edizione regionale. La provincia più premiata è stata quella di Napoli con 37 imprese, seguita da Salerno (20), Avellino (12), Benevento (10) e Caserta (7).

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