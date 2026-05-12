Comunicato Stampa: Industria Felix, Cerved: In Campania pagamenti delle imprese più puntuali rispetto a Sud e Isole

Le imprese campane si distinguono per puntualità nei pagamenti commerciali, con una quota del 52,4% di aziende che rispettano regolarmente le scadenze, un dato superiore alla media del Sud e delle Isole (48,9%) ma inferiore al dato nazionale, che si attesta al 57%.

È quanto emerge dall’analisi Cerved che sarà presentata in occasione del 71° evento Industria Felix, 9a edizione de “La Campania che compete”, co-organizzata da Industria Felix Magazine e Regione Campania, in programma giovedì 14 maggio a Napoli a Città della Scienza (ingresso su invito). Lo studio ha analizzato i comportamenti di pagamento delle imprese, condotto su un campione di 3mila aziende, 60mila esperienze di pagamento e un’esposizione annua monitorata di 100 miliardi di euro. Lo studio prende in esame tempi di pagamento, distribuzione dei ritardi e mancati pagamenti. Il quadro evidenzia una Campania più virtuosa rispetto al contesto del Mezzogiorno sul fronte dell’affidabilità nei rapporti commerciali, pur restando sotto la performance media nazionale.

Il 71° evento è organizzato da IFM in co-organizzazione con Regione Campania, in collaborazione con Cerved, con il patrocinio di Confindustria Campania, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, del Tecnopolo del Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, con la media partnership di Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE (Euronext Group), M&L Consulting Group, EpyonVivida. IFM supporta “Sustainable development GOALS”.

Il convegno, moderato dai giornalistiMaria SoaveeGianmarco Sansolino, prevede la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo economico, finanziario e istituzionale: i lavori saranno conclusi dall’Assessore alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico della Regione CampaniaFulvio Bonavitacola, i saluti saranno portati daFilippo Liverini, co-portavoce del Comitato scientifico di Industria Felix eEmilio De Vizia, presidente di Confindustria Campania, il talk sarà conManlio Guadagnuolo, segretario generale del Tecnopolo del Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile,Veronica La Gattuta, consultant di M&L Consulting Group, Luigi De Lillo, socio di EpyonVivida,Antonio Andrea Pellè, relationship manager di ELITE (Euronext Group) eGiovanni Reale, responsabile Equity capital markets di Banca Mediolanum; a seguireNapoleone Marano, sales knowledge manager di Cerved Group e il direttore di IFMMichele Montemurrospiegheranno l’inchiesta giornalistica sulle società di capitali in Campania. Interverranno inoltre alcuni dei componenti del comitato scientifico di IF: il senior manager di Banca MediolanumMarco Gabbiani e il commercialistaMichele Chieffi. Durante il convegno Regione Campania presenterà un dossier di attrazione degli investimenti che sarà illustrato dal direttore generale Sviluppo delle attività produttiveDaniela Michelinoe dal dirigente del settore Attrazione investimenti e regolazione dei mercatiAlfonso Bonavita.

Durante la giornata saranno premiate le 86 imprese più competitive dell’anno con sede legale in Campania individuate attraverso un’inchiesta giornalistica realizzata tramite un nuovo algoritmo proprietario di analisi dei bilanci, che in questa circostanza è partito dall’Ebit margin e ha selezionato le realtà più performanti del sistema imprenditoriale a livello gestionale, affidabili finanziariamente secondo il Cerved Group Score e in seguito validate da un qualificato Comitato scientifico.

Qui di seguito i nomi delle 86 società che riceveranno le Alte onorificenze di bilancio tramite imprenditori e manager, distinte per sedi legali.

Avellino (12): Azienda Agricola De Maio S.r.l. Società Agricola, Bruno Agricoltura S.r.l., Bruno S.r.l., Creazioni F.A.S.S. S.r.l., E.B.I. Elettromeccanica Bocchino Irpina S.r.l., E.P.F. S.r.l., Elettrocanali S.r.l., Halley Campania S.r.l., Peluso C.G. S.r.l., Pignatiello Costruzioni S.r.l., Tecno Meccaniche Moderne S.r.l., Zenone Elettronica S.r.l..

Benevento (10): Alca S.r.l. Facility Support Services, Cooperativa Sociale Benessere A r.l., Coppola S.r.l., Eubios S.r.l., Matera Agn S.r.l., Nuova Era S.r.l., Plastik Fortore S.r.l., Servizi Sanitari Integrati S.r.l., Società Industriale Prefabbricati Armati-Sipa S.p.a., Ten Project S.r.l..

Caserta (7): Bcm Service S.r.l., Elettrocampania S.p.a., Gmc Lavori S.r.l., Luserta Luigi S.r.l., Saima S.p.a., Società Agricola Del Ponte S.r.l., T.M.W. S.r.l..

Napoli (37): Acqua Campania S.p.a., Antimo Caputo S.r.l., Arterrabio S.p.a., B.M. Service S.r.l., Bc Soft S.r.l., Comcreta S.r.l., Dresser Italia S.r.l., Futura S.r.l., Gatur S.p.a., Ge.S.A.C. S.p.a., Geroma S.p.a., Gestione Alberghi Sorrentini S.r.l., Geven S.p.a., I.Gi. S.p.a., Maca Impianti S.r.l., Mar.An. Transervice S.r.l., Marina Di Procida S.p.a., Materias S.r.l., Museo Cappella Sansevero S.r.l., Okolab S.r.l., Pagano S.r.l., Partenope International S.r.l., Quadronica S.r.l., Ravenna & Partners S.r.l., Rdb Impianti S.r.l., S.I.G.R.A.T. Soc.Italiana Gestione Ristoranti e Alberghi Tirreni S.p.a., S.I.S.A. Soc. Ischitana Sviluppo Alberghi S.r.l., Situr S.p.a., Sky Tecno S.r.l., Sorifer S.r.l., Sorrentino Vini S.r.l. Società Agricola, Staiano Autotrasporti S.r.l., Synlab Sdn S.r.l., Tecno S.p.a. Società Benefit, Terminal Napoli S.p.a., The Ar S.r.l., Zucchetti Ambiente S.r.l..

Salerno (20): Alca Eco Ambiente S.r.l., Area+ S.r.l., Covo dei Saraceni dei F.lli Savino S.r.l., Dari Ecomeccanica S.r.l., De Iuliis Macchine S.p.a., Fisiopharma S.r.l., Gd Consulting S.r.l., Genetic S.p.a., Hotel Onda Verde S.r.l., I.T. Svil S.r.l., Istemi S.r.l., Italpress F.lli Picarone S.r.l., Metitalia S.r.l., New Edil S.r.l., Percorso Terreno S.r.l., Prog.Res S.r.l., San Giorgio S.p.a., Santa Caterina S.p.a., Unires-Lab S.r.l., Villa Cimbrone S.r.l..