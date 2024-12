Comunicato Stampa: INCANTO DI NATALE TORNA A ILLUMINARE LE FESTIVITÀ DI CORIGLIANO-ROSSANO

Dicembre a Corigliano-Rossano si veste di magia con un calendario ricco di eventi e appuntamenti imperdibili. Dalle celebrazioni per l’Immacolata Concezione fino al 6 gennaio, giorno dell’Epifania, il territorio offrirà un mix affascinante di novità e tradizioni radicate. Ogni angolo della città sarà animato da luci, musica e momenti di condivisione, creando un’atmosfera calda e accogliente. Questa festa, capace di unire le persone e di ravvivare lo spirito comunitario, promette sorprese brillanti e celebrazioni senza tempo. Il programma propone un mosaico di emozioni, pronto a coinvolgere cittadini e visitatori in un’esperienza indimenticabile, dove la modernità si fonde armoniosamente con le antiche usanze locali. Si comincia il 7 dicembre con un tuffo nelle tradizioni a Contrada Piragineti - dalle ore 16 - poi la prima edizione del Natale in strada sulla via Nazionale nello Scalo di Corigliano, dalle ore 18. Lo stesso giorno sarà il momento dell'accensione, dalle ore 18 di “Incanto di Natale", un intero parco a tema illuminato secondo la tradizione e la bellezza natalizia, che quest'anno, per la sua seconda edizione si sposta a Villa de Falco, nello scalo di Rossano.