Comunicato Stampa: IN VENDITA IL PALAZZO BARONALE DI BITETTO

Nel centro antico di Bitetto, borgo alle porte di Bari noto per la sua Cattedrale di San Michele Arcangelo e per la vivace tradizione culturale ed enogastronomica, sorge il magnifico Palazzo Baronale , una delle più significative espressioni dell’arte settecentesca in Puglia. L’edificio, riconosciuto comeDimora Storica, è oggi in vendita nel portfolio di Italy Sotheby’s International Realty , leader nel settore immobiliare di lusso.

