Comunicato Stampa: In Campania il primo Tech Boost Summit Italia: mercoledì 8 maggio a Palazzo Caracciolo a Napoli

Mercoledì 8 maggio 2024, dalle ore 9.30, a Palazzo Caracciolo a Napoli si tiene il primo Tech Boost Italia, sperimentato in Germania da straightlabs GmbH & Co. KG in collaborazione con Meta, e promosso in Campania da Itaca Education, la startup che ha sede a Pontecagnano Faiano (Salerno), pioniera della formazione immersiva che grazie all’utilizzo di visori e simulatori di VR/AR e Mixed Reality, ha sviluppato un approccio educativo e formativo basato sui pilastri fondamentali dell’apprendimento: divertimento, focalizzazione, centralità ed efficacia didattica. L’evento è organizzato con straightlabs GmbH & Co. KG, WIPLAB, Ineedit, ResearcHu Institute e CESFOL.