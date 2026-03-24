Comunicato Stampa: Imprese storiche, premi e futuro: la Camera di commercio di Cosenza celebra la sua economia reale

Cosenza, 24 marzo 2026– Una serata che racconta il passato, interpreta il presente e guarda al futuro dell’economia locale. Si è svolta ieri, presso la Camera di Commercio di Cosenza, l’VIII edizione del Premio Imprese Storiche, un appuntamento ormai consolidato che celebra il lavoro, l’impegno, la passione e la resilienza di imprenditori, imprenditrici e dipendenti che da decenni contribuiscono allo sviluppo del territorio.