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Comunicato Stampa: Imprese storiche, premi e futuro: la Camera di commercio di Cosenza celebra la sua economia reale

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Cosenza, 24 marzo 2026– Una serata che racconta il passato, interpreta il presente e guarda al futuro dell’economia locale. Si è svolta ieri, presso la Camera di Commercio di Cosenza, l’VIII edizione del Premio Imprese Storiche, un appuntamento ormai consolidato che celebra il lavoro, l’impegno, la passione e la resilienza di imprenditori, imprenditrici e dipendenti che da decenni contribuiscono allo sviluppo del territorio.

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