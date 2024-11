Comunicato Stampa: Imparare a risparmiare giocando: “Includimi a Scuola” coinvolge gli studenti con la gamification

Milano, 27 novembre 2024 – Forte del successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di 800 studenti italiani,Experian rilanciaIncludimi a Scuola, il progetto dedicato all’educazione finanziaria dei giovani. Quest’anno, l’iniziativa, realizzata in collaborazione conAssociazione Microlab eFEduF (ABI), vedrà il coinvolgimento di nuovi studenti, arrivando a 1.000 alunni delle scuole superiori in Italia di età compresa tra i 14 e 19 anni, e amplia il suo raggio d’azione aprendosi a migliaia di giovani attraverso una nuova iniziativa online.

Secondo l’OCSE, il 20% degli studenti italiani non ha competenze finanziarie sufficienti, un dato preoccupante che mette in luce la necessità di investire nell’educazione delle nuove generazioni su questi temi. Inoltre, il 50% degli italiani oggi è in qualche misura indebitato, a dimostrazione di quanto sia importante acquisire una solida conoscenza degli strumenti finanziari.Includimi a Scuolarisponde a questa sfida con un approccio innovativo, sfruttando la gamification per fornire ai giovani le prime competenze necessarie per gestire il proprio denaro in modo responsabile, prendere decisioni informate ed evitare le insidie dell’indebitamento.