Comunicato Stampa: IL MADE IN ITALY PROTAGONISTA AL CONCORSO D’ELEGANZA DI PEBBLE BEACH

Lo scorso 18 agosto a Monterey, in California, si è svolto il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, l’appuntamento che a livello internazionale è ormai riconosciuto come il massimo punto di riferimento per i collezionisti di auto storiche di tutto il mondo.

Brand e design italiani hanno fatto man bassa di premi e riconoscimenti. In particolare, quello In particolare, quello Maserati è stato tra i marchi più apprezzati e quello che ha ottenuto più premi. Proprio ad auto del Tridente, oltre ai vari riconoscimenti nelle classi previste dal Concorso, sono stati assegnati anche ben cinque premi speciali. Anche la “Best of Show”, una Bugatti Type 59 Sports del 1934, ha qualcosa di italiano: la filosofia ASI di voler dare molta importanza alla “storia” e alla “conservazione” rispetto al diffuso “over restored” che, fino a poco tempo fa, ha influenzato il gusto di buona parte del collezionismo d’Oltreoceano. La vincitrice è infatti un’auto da corsa con un incredibile palmares appartenuta anche al Re Leopoldo del Belgio che conserva ancora la livrea che dallo stesso sovrano le era stata destinata.