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Comunicato Stampa: Il Digital Lending accelera: entro il 2030 varrà il 40% del mercato del credito

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Il settore bancario e il mercato del credito stanno attraversando una profonda trasformazione. Ilmobile siconferma ilcanale digitale preferito dai consumatori: oggi ne fa uso il60%dei clienti bancarizzati, con una quota che è prevista in salitafino all’80% entro il2030. Parallelamente l’internet banking mostra segnali distabilizzazione, fermandosi al 35%, con una previsione sostanzialmente stabile nei prossimi cinque anni. Una dinamica che riflette la crescentepreferenza deiconsumatori persoluzioni mobile-first, piùsemplici, immediate e intuitive

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