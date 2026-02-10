Giornale di Brescia
Comunicato Stampa: IL CANADESE MANIK SHARMA SI AGGIUDICA IL CONCORSO GRIFO D'ORO ASI PER GIOVANI DESIGNERS

Venerdì 6 febbraio 2026, nella sede ASI di Villa Rey a Torino, si è svolta la cerimonia di premiazione del Concorso Grifo d’Oro ASI 2025. Il 27enne canadese Manik Sharma, diplomato allo IED di Torino, è risultato il vincitore tra i cinque finalisti selezionati dalla giuria internazionale che ha esaminato gli elaborati di oltre 130 candidati. Si sono classificati secondi ex-aequo Ilenia Bucchieri (30 anni, laureata in Design all’Università di Modena) e Lorenzo Cotta (26 anni, diplomato al liceo artistico).

