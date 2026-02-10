Giornale di Brescia
Comunicato Stampa: IEO e Laife Reply insieme per la digitalizzazione della biobanca attraverso l’AI

La Divisione di Anatomia Patologica dell’ Istituto Europeo di Oncologia (IEO) e Laife Reply , società delGruppo Replyspecializzata in soluzioni di AI e Big Data per il settore sanitario, hanno avviato una collaborazione per sviluppareBianca, il primoprogettoinItaliaorientato alla creazione di unabiobanca digitale basata su AI, concepita comeparte integrante dell’attività diagnostica clinica. L’iniziativa si inserisce in un percorso di innovazione tecnologica che integra in modo strutturato ricerca e sviluppo nei processi diagnostici di routine dell’anatomia patologica, trasformando il flusso tradizionale dei campioni istopatologici in un ecosistema digitale end-to-end. La digitalizzazione completa del flusso diagnostico istopatologico e molecolare ha l’obiettivo di rendere l’analisi più efficiente, scalabile e riproducibile, creando le basi per l’evoluzione della diagnosi oncologica supportata da algoritmi di Intelligenza Artificiale.

