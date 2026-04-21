Comunicato Stampa: I NUMERI DEL ROAD-TOUR ASI TORINO-PALERMO CON BIO-BENZINA

Dopo 5 giorni, 7 tappe e 1.950 chilometri percorsi attraversando l’Italia da nord a sud, si è concluso il road-tour affrontato dall’ASI con una Lancia Flaminia GT Touring del 1967 alimentata esclusivamente a bio-benzina. Partita da Torino giovedì 16 aprile, è arrivata nel pomeriggio di lunedì 20 al Museo dei Motori dell’Università di Palermo (dove rimarrà esposta fino al 12 maggio) portando a termine con successo la parte inaugurale del test-drive di 10.000 chilometri ideato per valutare gli eventuali effetti della bio-benzina sui vari organi di propulsione.

La vettura utilizzata, completamente conforme alla sua configurazione d’origine, ha subìto una totale revisione meccanica per riportare il motore ad una condizione pari al nuovo. Al termine dei 10.000 chilometri, il propulsore verrà nuovamente smontato ed esaminato in ogni sua parte.