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Comunicato Stampa: I 60 ANNI DELL’ASI IN UN DOPPIO EVENTO A BARDOLINO E AL VITTORIALE DEGLI ITALIANI

Il 16 maggio i festeggiamenti per il compleanno dell’ASI faranno tappa sul Lago di Garda: a Bardolino, dove tutto ebbe inizio con la firma costitutiva 60 anni fa, e a Gardone Riviera, dove al Vittoriale degli Italiani sarà celebrata l’automobile come musa ispiratrice di d’Annunzio e del Futurismo.

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