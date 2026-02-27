Comunicato Stampa: HUAWEI WATCH GT Runner 2: lo smartwatch per la corsa al centro dell'evento di lancio a Madrid

Milano, 27 febbraio 2026- Huawei ha presentato le sue ultime innovazioni all'evento di lancio globale “Now is Your Run” tenutosi il 26 febbraio a Madrid, in Spagna. L’azienda ha segnato il proprio ritorno nel segmento degli smartwatch professionali per la corsa, dopo cinque anni di ricerca e sviluppo continui, con il debutto del nuovissimoHUAWEI WATCH GT Runner 2. Durante l’evento sono stati presentati ancheHUAWEI FreeBuds Pro 5,HUAWEI WATCH Ultimate 2 VerdeeHUAWEI Band 11 Series. Il due volte campione olimpico di maratona Eliud Kipchoge è stato annunciato come global ambassador di HUAWEI WATCH GT Runner 2. “Correre significa molto più che correre veloce,” ha affermato Kipchoge. “Credo che la corsa sia l'attività più bella sotto ogni aspetto. Insieme a Huawei possiamo raggiungere milioni di corridori in tutto il mondo e, si spera, avere un impatto positivo e significativo nelle loro vite”.