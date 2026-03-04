Comunicato Stampa: Hermes Reply affianca Lavazza: un nuovo modello di manufacturing digitale ed efficiente

Hermes Reply, la società delGruppo Replyspecializzata nella trasformazione digitale in ambito manufacturing e supply chain, ha affiancatoLavazza Groupnella progettazione e implementazione di unnuovo modello di manufacturing digitale ed efficiente, con l’obiettivo di rafforzare la capacità operativa, garantire standard qualitativi elevati e supportare il percorso di sviluppo industriale dell’azienda.