Comunicato Stampa: Gruppo Pd Veneto: “Superstrada Pedemontana Veneta rappresenta il fallimento degli ottimisti"

(Arv) Venezia 12 nov. 2024 - La Capogruppo del Partito Democratico, Vanessa Camani, numeri alla mano, nel corso di una conferenza stampa, oggi a palazzo Ferro Fini, assieme ai consiglieri regionali del Pd, ha affermato che “il presidente Zaia sta cercando di glissare e nascondere, con il suo solito stile, la voragine finanziaria gigantesca che si sta aprendo nelle casse regionali a causa della Superstrada Pedemontana Veneta. Ma le cifre e le condizioni alle quali la Regione del Veneto deve e dovrà sottostare per i prossimi anni dicono solo una cosa: la Pedemontana segna in maniera inequivocabile il fallimento degli ottimisti”.

“L’ottimismo non è una categoria che può essere applicata ai bilanci e alle risorse pubbliche – ha osservato infatti la Capogruppo - E ciò che emerge oggi dagli oggettivi numeri di bilancio e dalle stime aggiornate è la grande certezza del costo esorbitante dell’opera per i primi tre anni e la grande incognita rappresentata da come pagheremo quest’opera in futuro. Le stime previste nel Terzo atto convenzionale del 2017, per quanto riguardano i proventi da traffico, sono infatti sbagliate, come da noi ampiamente previsto e denunciato, e di conseguenza anche gli impatti sul bilancio della Regione”.