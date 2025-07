Comunicato Stampa: Gruppo Pd: "Specializzazione universitaria in Medicina generale: prospettive e opportunità"

(Arv) Venezia 24 lug. 2025 - Annamaria Bigon, vicepresidente della Quinta commissione sociosanitaria, è intervenuta oggi, a palazzo Ferro Fini, assieme alla Capogruppo Dem Vanessa Camani e alle colleghe Chiara Luisetto e Francesca Zottis, componenti della Quinta commissione, per “riaffermare l’importanza dell’istituzione della specializzazione in Medicina generale di durata quadriennale, di equiparare le borse di studio a quelle delle altre specializzazioni, di garantire l’equipollenza dei corsi di formazione già effettuati, di offrire maggiori opportunità di carriera per i giovani medici”.