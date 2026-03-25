Comunicato Stampa: Gruppo Fratelli d'Italia: "DEFR, Consiglio regionale rafforza il documento. Ora avanti spediti."



“L'avvio dei lavori consiliari sul complesso tema del Documento di Economia e Finanza Regionale rappresenta il primo importante pilastro di questa legislatura che orienterà strategicamente l'operatività della nostra Regione nei prossimi anni. E' un importante atto di responsabilità politica e amministrativa, impostato per dare risposte a tutto il Veneto, che necessariamente punta risorse e attenzione al welfare, alla complessità crescente della risposta sociale e sanitaria necessaria, con due attenzioni particolari; ai giovani e alla crescita economica."



Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia.



"La maggioranza che siede in Consiglio regionale, a partire dal Gruppo consiliare di Fratelli d'Italia; ha ricevuto e condiviso l’ottimo Testo licenziato dalla Giunta regionale - evidenzia la nota di FdI - Di più, in continuità con le intenzioni dell’assessore regionale Giacinti, del Presidente Stefani e del resto della squadra, non ha rinunciato ad offrire un contributo per rafforzarne gli strumenti, in un’ottica di piena collaborazione, ma anzi ha fornito spunti provenienti dai territori che sono stati accolti e condivisi con una visione d’insieme, di piena sintonia e sinergia."



"Ci teniamo a sottolineare la disponibilità della Giunta regionale nel fare proprie quelle proposte che, lungi da modificare il Defr in modo sostanziale, vanno solo a rimarcare l’importanza di alcuni obiettivi - chiariscono i consiglieri regionali di FdI - Sia chiaro: il Veneto ha bisogno del contributo di tutti. Spiace che l’opposizione non l’abbia capito e risponda con sterili polemiche alle nostre aperture al dialogo."



"A prescindere da tutto e da tutti, noi abbiamo obbiettivi importanti e andiamo avanti spediti, guardando solo all’interesse dei cittadini e del Veneto:”, termina la nota del Gruppo consiliare di Fratelli d'Italia a margine della chiusura del lavori consiliari di oggi 25 marzo.