Comunicato Stampa: Greta Boccasavia lancia il Bestseller “Risveglia La Tua Salute”

Milano, 09.01.2026 – Molte persone, nel tentativo di migliorare il proprio stato di benessere, sono portate a ricorrere a strumenti sempre nuovi, spesso senza ottenere risultati duraturi. Ciò che talvolta si ignora è che il corpo può diventare un alleato prezioso, purché si impari a riconoscerne i segnali e a comprenderne i bisogni.