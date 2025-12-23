Comunicato Stampa: “Gli ebrei e la cultura”, un saggio sul metodo del dubbio tra studio, storia e scienza nell’era IA

Il popolo ebraicorappresenta circa lo 0,2% della popolazione mondiale raccoglie una quota intorno al26% dei premi Nobelnelle materie scientifiche. Il dato, citato e ricostruito nel dibattito internazionale, pesa come un fatto pubblico: attiracuriosità, alimenta semplificazioni, chiede una lettura che tenga insiemenumeri e contesto. Da questa sproporzione nasce una domanda: quali condizioni storiche e culturali hanno reso possibile una presenza così incisiva in campi dove l’eccellenza si misura con criteri severi, tra ricerca, istituzioni, scuole, reti, opportunità?

“Gli ebrei e la cultura. Perché ci sono così tanti Nobel di origine ebraica?” diPaolo Agnoli, pubblicato dalGruppo Albatros Il Filo, prende questa domanda e la trasforma in unpercorso divulgativoche scorre tra scienza, storia, religione, cultura e democrazia. L’autore dichiara di non essere ebreo, ma che la sua professione di fisico nucleare (e di conseguenza la consapevolezza dei numerosi premi Nobel di origine ebraica in questo ambito) gli ha imposto unariflessione ampia, pensata per chi desidera orientarsi e comprendere attraverso esempi e connessioni, al di là di qualsiasi lettura specialistica o accademica attualmente esistente.

Il primo merito dell’opera è la cura con cui delimita il campo. L’ipotesi biologica, la retorica dell’“etnia geniale”, le spiegazioni razziste travestite da elogio vengono ricondotte al loro statuto fragile: scorciatoie narrative che non offrono spiegazioni e non reggono alla prova storica. Agnoli preferisce una strada più impegnativa e più utile:cercare fattori culturali, educativi, sociali e istituzionali. La “differenza” viene letta come abitudine collettiva e come risposta storica a pressioni che hanno costretto a scegliere l’istruzione come bene primario.

Quando il saggio entra nel merito dei numeri, lo fa con un tono netto. La popolazione ebraica nel mondo viene stimata intorno ai 16 milioni, con grandi comunità negli Stati Uniti e in Israele, poi in Europa e in Canada. Accanto a questo quadro demografico, Agnoli cita la ricognizione del fisico e storico della fisica Isaac Benguigui: la quota di Nobel scientifici attribuita a scienziati ebrei raggiunge valori eccezionali, con una predominanza rilevante in fisica, con una stima che nel corso del Novecento arriva fino a circaun terzo dei Nobel per la scienza.

L’eccellenza ebraica, ricostruita dall’autore, attraversa discipline diverse: medicina e matematica, statistica ed economia, filosofia e letteratura, arte e politica, tecnologia e impresa. Il lettore entra in una mappa della modernità dove non c’è una singola “specializzazione etnica”, c’è una presenza trasversale, ripetuta, spesso decisiva. Il libro sceglie un ritmo fatto di esempi e di piccoli lampi, conaneddotiche funzionano come interruttori: accendono la storia, la rendono viva e la sottraggono al tono monumentale. L’umorismo, in questo impianto, ha un ruolo fondamentale e si conferma una delle attitudini riconosciute al popolo ebraico.

La parola che torna più spesso è“studio”. I testi sacri, la Torah e il Talmud, entrano in scena comedispositivi di formazione: lettura, memoria, interpretazione, discussione. Le sinagoghe, ricorda Agnoli, sono luoghi di studio per bambini e adulti, spazi in cui il testo sacro è anche un esercizio dell’intelligenza. Il saggio insiste su un punto: la preghiera ebraica richiedesforzo intellettivo e ragionamento, un rapporto attivo con le parole e una mente che si allena. L’istruzione è anzitutto un diritto esteso alla comunità, poi un dovere, che crea una pressione positiva verso l’apprendimento. Anche l’apprendimento delle lingue assume una funzione strategica: conoscere più alfabeti significa muoversi tra mondi diversi, significa tradurre, adattarsi, negoziare il proprio posto.

Lasezione dedicata alle donnerafforza questa lettura. Agnoli parla di un ruolo fondamentale e strutturale, con un impatto diretto sulla trasmissione del sapere. Il testo ricorda come l’accesso ai testi e la centralità dell’istruzione abbiano alimentatouna presenza femminile incisiva, dalla cultura alla scienza, dalla politica all’economia. L’autore mette a fuoco anche un principio di economia sociale: tenere le donne ai margini produce un costo collettivo, valorizzarne competenze e percorsi alza il livello di una comunità intera.

L’autore ha voluto evidenziare laridotta centralità del dogmanella cultura ebraica e la vocazione alla disputa. Lo stesso Talmud è inteso come un laboratorio di confronto, un corpus che registra disaccordi e interpretazioni, che esplora posizioni diverse, che educa a sostenere le proprie ragioni. Agnoli cita l’economista Hershey Friedman, che segnala come il Talmud sia composto da migliaia di disaccordi sulla legge ebraica. In mezzo a queste pagine affiora una pedagogia precisa: la verità si cerca, si discute, si argomenta. Persino il proverbio “due ebrei, tre opinioni”, evocato nel testo, non appare come battuta folcloristica: diventa sintesi di un metodo che non si accontenta di risposte opache, chiede il “perché” e il “come”,arriva a discutere anche con Dio, come forma estrema di relazione e di libertà interiore.

Da questo punto, l’opera compie un passaggio verso la scienza contemporanea che risulta particolarmente convincente. Lafisica del Novecentoha introdottoincertezzaeindeterminazionecomeelementi strutturali della descrizione del reale: la probabilità governa modelli, previsioni, decisioni sperimentali. L’idea di verità come blocco assoluto lascia spazio a verità come approssimazione controllata, come teoria sottoposta a verifica continua. Dentro questa grammatica, la cultura della disputa appare come un allenamento coerente: abituarsi a ragionare per interpretazioni, abituarsi a convivere con l’ambiguità, abituarsi a mettere alla prova una tesi, abituarsi a non scambiare l’autorità per certezza.

Lo stesso cambio di paradigma viene portato sul terreno dell’intelligenza artificiale. Nel libro Agnoli propone un inciso efficace: immaginare una comunità alfabetizzata fin dall’infanzia agli strumenti digitali e alle tecnologie dell’AI significa immaginare un vantaggio diffuso in molti campi. Per sostenere questa intuizione, l’autore cita studi della neuroscienziataMaryanne Wolfsull’effetto dellascrittura, intesa come invenzione culturale capace di rimodellare il cervello umano. A questo collega una pagina sorprendente:Socrate, nel Fedro di Platone, diffida della scritturae ne teme gli effetti sulla memoria, con argomenti che oggi ricordano molte critiche contemporanee rivolte all’AI. Agnoli desidera spingere ancora oltre la lettura: la fisica moderna è probabilistica, l’AI più efficace lavora con approcci probabilistici, un chatbot apprende da grandi quantità di dati e risponde secondo ciò che risulta più corretto in termini di probabilità. In questa traiettoria l’autore richiama contributi di scienziati di origine ebraica, da John von Neumann a Judea Pearl, da Abraham Wald a Norbert Wiener, da Stephen Fienberg a Michael Jordan, fino a Geoffrey Hinton e Leslie Lamport, con un riferimento anche a figure imprenditoriali come Sam Altman.

La storia, che comprende persecuzioni e discriminazioni nei confronti del popolo ebraico, attraversa il libro a livello strutturale. Agnoli mette in luce unparadosso storicoche non ha nulla di consolatorio: la pressione dell’esclusione ha costretto a investire in competenze trasferibili, in conoscenze capaci di viaggiare con chi le possiede. Ladiasporadiventa mobilità forzata, diventa anche apprendimento di lingue, comprensione di codici sociali, capacità di ricostruire una vita in territori diversi. Il saggio richiama anche la domanda posta da Mark Twain a fine Ottocento, la domanda su un popolo che attraversa i secoli restando presente, creativo, resistente.

“Gli ebrei e la cultura” unisce il rigore divulgativo e l’ambizione civile. Il lettore riceve dati e piste interpretative, ma anche una lezione di metodo: davanti a fenomeni complessi servono storia, contesto e responsabilità del linguaggio. In tempi in cui l’identità viene spesso ridotta a slogan, il saggio di Agnoli propone un esercizio più esigente: leggere lacultura come infrastrutturadella democrazia e osservare come l’incertezza, nelle scienze e nella vita, non sia un difetto da cancellare. È un terreno su cui si cammina con cautela e con rispetto, perché la conoscenza non serve a costruire miti, ma a costruire comprensione.