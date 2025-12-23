Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: Giuseppe Piruzza lancia il Bestseller “Trasforma La Tua Azienda Con Le 5P Strategiche”

AA

Milano, 23.12.2025 – Molti imprenditori credono che trasformare la propria attività in una SRL sia sufficiente per tutelare il patrimonio. Peccato però che, senza un’architettura societaria adeguata e strumenti di controllo specifici, si rischia comunque di incorrere negli stessi problemi: pressione fiscale elevata, esposizione personale e mancanza di una visione strategica. Fortunatamente, per affrontare queste criticità in modo concreto, esiste un efficace strumento operativo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario