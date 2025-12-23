Comunicato Stampa: Giuseppe Piruzza lancia il Bestseller “Trasforma La Tua Azienda Con Le 5P Strategiche”

Milano, 23.12.2025 – Molti imprenditori credono che trasformare la propria attività in una SRL sia sufficiente per tutelare il patrimonio. Peccato però che, senza un’architettura societaria adeguata e strumenti di controllo specifici, si rischia comunque di incorrere negli stessi problemi: pressione fiscale elevata, esposizione personale e mancanza di una visione strategica. Fortunatamente, per affrontare queste criticità in modo concreto, esiste un efficace strumento operativo.